Vodafone anunta oferta de Black Friday (16 – 19 noiembrie)

Vodafone Romania si-a anuntat astazi oferta de Black Friday pentru perioada 16 – 19 noiembrie 2017, oferta ce vine cu reduceri la toate smartphone-urile din portofoliu, precum si la tablete, accesorii si abonamente. Reducerile de Black Friday ajung pana la 100% pentru telefoane, pana la 50% pentru accesorii si pana la 25% la tablete. Clientii pot alege dintr-o oferta variata de abonamente cu numar nelimitat de minute si serviciul de roaming inclus, abonamente de date cu reducere de 50% si bonusuri de zeci de GB.

Abonatii Vodafone Romania existenti beneficiaza, la reinnoirea abonamentului facuta online de o reducere de 100% pentru primele trei luni din perioada acestuia.

Din portofoliul de smartphone-uri, modele precum iPhone 8, Samsung Galaxy S8 sau Huawei P10 pot fi achizitionate cu reduceri de pana la 240 euro, in functie de abonamentul ales.

In plus, utilizatorii care opteaza pentru abonamentele RED 13 sau RED 15 primesc un bonus anual de 50 GB trafic de date, iar pentru abonamentele RED 18, 22, 26 si 31, bonusul de date este de 100 GB.

Ce nu ne spune operatorul, e ca la fel ca si Telekom Romania, iti ofera posibilitatea achizitiei unui Galaxy S8 la aproape zero lei de exemplu, insa iti impune sa semnezi un contract pe doi ani de zile la un pret lunar de 89 Euro, adica, de peste 410 lei / luna si cum euro este in continua crestere si la o crestere istorica in ultimele 2 saptamani, nu prea vedem cu ochi buni astfel de oferte. Practic, orice gadget iei de la operator la 0 lei (fara avans) impreuna cu un abonament pe 2 ani de zile, vei ajunge sa platesti dublu sau aproape triplu in cazul alegerii unui Galaxy S8 sau a unui iPhone. Daca te gandesti bine si faci un calcul la cat te-ar ajunge rata lunara pentru un telefon mai bun luat din retail, ajungi sa realizezi ca mai bine alegi sa cumperi din retail telefoane, decat de la operatori fiindca beneficiezi de rate fixe fara dobanda si nu ajungi sa platesti dublu sau triplu la final de contract.

Recomandarea noastra e sa cititi foarte atent toate detaliile contractuale ale operatorilor inainte sa semnati ceva in aceasta perioada de asa-zise oferte cu reduceri de pret, deorece te bucuri pe termen scurt ca ti-ai luat un telefon performant si apoi te trezesti ca platesti mult prea mult pentru moftul tau. Nu mai punem la socoteala riscul ca poti ramane fara telefon in cei doi ani de contract: furt, il scapi pe jos si crapa sticla s.a.m.d.