An de an in aceasta perioada a lunii noiembrie are loc cel mai mare eveniment cu reduceri de pret recunoscut la nivel global ca Black Friday, iar Romania nu va face exceptie de la regula nici in 2017. Astfel ca cele mai mari magazine de retail, telecom si alte companii, se pregatesc sau au lansat deja diferite campanii cu cele mai mari reduceri de pret de anul acesta.

Ghidul eMAG Black Friday 2017

eMAG inepe de maine dimineata foarte devreme sesiunea de Black Friday, anuntand ca au pregatit peste 2 milioane de produse a caror valoare totala a discountului acordat ajunge la 40 de milioane de euro. Din oferta lor nu vor lipsi telefoanele mobile, televizoarele, electrocasnicele si laptopurile.

E momentul propice de a fi vigilent cu banii (cardul pregatit) pentru a incerca sa prindeti la pret redus unul din gadgeturile la care ati visat tot anul, desigur, daca pretul va fi intr-adevar redus.

Pentru inceput se recomanda sa:

Pregatesti lista cu produsele favorite din timp (salvate in cosul de cumparaturi) Sa te asiguri ca ai toate datele complete in cont pentru a comanda rapid din contul tau eMAG, fie ca o vei face din aplicatia mobila sau direct pe site prin intermediul browserului PC/laptop. De asemenea, aveti si optiunea de merge in unul din cele 15 showroom-uri eMAG si 600 de oficii postale pentru ridicare personala. Cauta-l pe cel mai apropiat de tine! Instalează aplicația eMAG pentru a fi notificat in momentul cand magazinul anunta inceputul campaniei Blacck Friday 2017, deoarece va fi bataie mare pe produsele aflate in stocuri limitate. Salveaza-ti datele cardului bancar in contul tau de client eMAG, in Cardurile mele, sa nu pierzi timpul. Desigur ca ai si alte metode de plata precum ramburs cu posibilitatea de a deschide si verifica pachetul, probabil, cea mai utilizata metoda la noi.

eMAG a anuntat astazi 10 din cele 2 milioane de produse care vor fi disponibile in campania Black Friday in stocuri de sute si chiar mii de bucati in unele cazuri si la un pret foarte bun.

Dintre acestea va recomandam cateva gadgeturi al caror pret e potrivit pentru achizitia de Black Friday.

