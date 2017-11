OnePlus 5T, anuntat oficial. Merita upgrade-ul?

OnePlus 5T – Merita upgrade-ul de la OnePlus 5?

Doar cateva luni au trecut de la anuntul lui OnePlus 5, un smartphone deosebit, care se evidentiaza printr-un pret mult mai accesibil fata de celelalte flagship-uri concurente, avand in vedere ca dotarile tehnice sunt similare cu terminale de peste 1000 de euro. De fapt, asta a facut celebra compania OnePlus, si anume pretul excelent in raport cu performanta. Dar astazi, oficial, facem cunostinta cu fratele mai mare, OnePlus 5T, noul flagship al celebrei companii chineze, OnePlus, anuntat in cadrul unei conferinte de presa la New York. Dar ce aduce nou acest terminal, la doar 5 luni de la lansarea OnePlus 5?

Pe foaie, OnePlus 5T dispune de acelasi chipset, un Snapdragon 835, un GPU Adreno 540, memorie RAM de 6 sau 8GB si stocare interna de 64 sau 128GB si o baterie de 3300mAh. Nimic nou pana aici. Insa display-ul anunta schimbarea, si anume tranzitia la noul trend, ecranul cu raport de aspect 18:9 si margini foarte subtiri. Un panou OLED de 6 inch de la Samsung, cu rezolutie 1.080 x 2.160 si o densitate de 401 ppi (pixeli per inch) introduce OnePlus 5T pe lista terminalelor anului 2017 cu panouri cu raport de aspect 18:9, alaturi de Samsung Galaxy S8, Google Pixel 2 XL sau LG G6, astea fiind doar cateva exemple cunoscute.

OnePlus 5T se deosebeste si prin cele doua camere foto de pe spate (camera duala), una de 16MP si cealalta de 20MP, ambele cu diafragma f/1.7, cea de 20MP fiind o camera special creata pentru capturarea de fotografii in conditii de luminozitate scazuta. Ba mai mult, OnePlus 5T reuseste sa detecteze scena in care urmeaza sa fotografiezi, iar daca este una cu luminozitate foarte scazuta, fotografiile vor fi efectuate in intregime folosind camera de 20MP, cea speciala pentru astfel de fotografii.

Noul flagship dispune de conectivitate dual-SIM, USB Type-C, Bluetooth 5 cu suport AptX HD si ruleaza Android 7.1 Nougat cu OxygenOS, asa cum ne-am obisnuit. Din pacate, nu vine in cutie cu Android 8.0 Oreo, insa nu va trece mult timp si va primi upgrade software, probabil anul viitor, prin primavara. Chiar si asa, OnePlus are o noua caracteristica software foarte utila, avand in vedere existenta a doua sloturi SIM. Prin urmare, smartphone-ul e capabil sa cloneze unele aplicatii pentru a le rula concomitent, dar cu conturi diferite. Un exemplu potrivit ar fi Whatsapp, existand posibilitatea ca utilizatorul sa creeze doua conturi pe cele SIM-uri introduse in telefon.

Merita upgrade-ul la OnePlus 5T de la OnePlus 5? Daca noul display cu raport de aspect 18:9 si camera foto imbunatatita sunt caracteristici suficiente pentru un upgrade, atunci da. In rest, cele doua terminale impart cam aceleasi dotari, insa poate fi o noua optiune pentru cei ce doresc sa-si schimbe telefonul cu ceva mult mai performant.

OnePlus5T va fi disponibil in Europa, India si Statele Unite incepand cu data de 21 Noiembrie, avand un pret de start de la 499 euro pentru varianta de 64GB, respectiv 559 euro pentru varianta de 128GB, astfel ca pretul ramane la fel desi se zvonea ar putea costa cu 100 Euro mai mult.