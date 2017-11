Pretul telefonului Nokia 2 in Romania

Compania HMD Global este plina de surprize, in ultima vreme. Dupa ce a lansat Nokia 6, Nokia 5, Nokia 3 si actualul varf al gamei Nokia 8, acestia s-au decis sa mai adauge inca un smartphone la colectie, si anume Nokia 2. Caracteristica cea mai importanta a telefonului este bateria sa, iar compania pune accent pe acest lucru. Smartphone-ul s-a lansat in data de 16 noiembrie 2017 si urmeaza sa isi faca drum si prin Romania cat de curand.

“Am creat un smartphone în care oamenii pot avea încredere fără a mai raţionaliza durata de viaţă a bateriei atunci când nu folosesc terminalul, astfel încât acesta să dureze o zi întreagă. Fiecare element component al terminalului – de la ecran la baterie, de la chipset la designul sistemului – a fost construit ca să extragă cât mai puţină energie de la bateria dispozitivului, astfel încât fanii să se bucure de un telefon cu durată mare de funcţionare”, a spus Rossen Petcov, Country Manager, România & Balcani.

Specificatii

Cum am precizat si mai sus, Nokia 2 dispune de o baterie cu o capacitate maxima de 4.100mAh si autonomie mare de functionare. Mai exact, are o durata de viata de pana la 2 zile. Telefonul Nokia 2 vine cu chipsetul Qualcomm Snapdragon 212. Procesorul integrat in acest chip are patru nuclee si este tactat la frecventa de 1.3GHz.

Ecranul al telefonului masoara in diagonala 5 inci. Panoul acestuia este unul de tip LTPS LCD cu o rezolutie HD (720 x 1280 pixeli). Camera principala a smartphone-ului de un senzor de 8MP, vine cu auto-focus incorporat si poate sa realizeze fotografii de o calitate foarte buna. Pe de alta parte, camera secundara are o rezolutie de 5MP. Unghiul de vizibilitate al acesteia este unul larg.

Ne mutam la capitolul memorie si aflam ca, Nokia 2 are o memorie RAM de 1GB. Memoria interna a smartphone-ului este de 8GB, la care se mai poate adauga un card de tip microSD de pana la 128GB. Ceea ce va ofera posibilitate de a nu ramane niciodata fara memorie pe telefon.

Daca esti un impatimit al securitatii si vrei ca device-ul tau sa fie in permanenta ferit de posibilele atacuri cibernetice, afla ca Nokia 2 este foarte bine securizat. Acesta primeste actualizari in fiecare luna. In plus, beneficiaza Google Assistant si de versiunea Andorid 7.1.1 Nougat. Ne asteptam sa primeasca un update la Android 8.0 Oreo in prima jumatate a anului viitor.

Pret si disponibilitate

Cum am spus mai sus, Nokia 2 va sosi cat de curand in Romania. Mai exact, acesta va fi disponibil in magazinele providerilor de telefonie mobila Orange, Vodafone si Telekom si in magazinele de retail de la noi. Pretul telefonului Nokia 2 incepe de la 520 RON. Ca o adugare, acesta vine in culorile Pewter Black (negru), Pewter White (alb) si Copper Black (culoarea cuprului cu accente de negru).