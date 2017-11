Tabletele Lenovo Tab 7 – Specificatii entry-level, pret super accesibil

Lenovo Tab 7 – Tablete la pret accesibil

Desi nu a trecut mult timp de la anuntul oficial in Romania a tabletelor Lenovo Tab 4, compania chineza nu se opreste din lansari, deoarece au aparut tabletele Lenovo Tab 7, modele entry-level cu preturi super accesibile, dispozitive ce sigur vor prinde foarte bine pentru publicul din Romania atunci cand vor fi lansate in ofertele retailerilor de la noi.

Incepem cu Lenovo Tab 7, model ce masoara 7 inch in diagonala si dispune de o tehnologie IPS LCD si rezolutie HD (1280 x 720p), CPU MediaTek MT8161 quad-core, 1GB memorie RAM, 16GB memorie interna de stocare, doua camere frontale, de 5MP pe fata, respectiv 2MP pe spate, lucru ce indica faptul ca tableta este perfecta pentru apeluri video, datorita camerei foto frontale mai mare. Dispune de un speaker frontal cu tehnologie Dolby Atmos, iar bateria promite pana la 15 ore de utilizare.

Celalalt model din seria Tab 7, si anume Lenovo Tab 7 Essential este un gadget putin mai slabut, avand o diagonala de 7 inch, dar cu rezolutie de 1024×600 pixeli, CPU MediaTek 8167D, 1GB memorie RAM si 16GB memorie interna de stocare. Spre deosebire de prima tableta, Lenovo Tab 7 Essential promite pana la 20 de ore de utilizare, ceea ce e normal, daca luam in considerare un alt tip de procesor si o rezolutie mai mica.

Ambele tablete ruleaza Android 7.0 Nougat si vine si cu versiuni 3G/LTE, ceea ce e un plus pentru utilizator atunci cand doreste sa foloseasca internetul in zone fara Wi-Fi.

Preturile sunt piesa de atractie, avand in vedere ca specificatiile tehnice de tip entry-level nu impresioneaza deloc. Prin urmare, tableta Lenovo Tab 7 are un pret de $99.99, in timp ce modelul Tab 7 Essential costa $79.99. In ciuda specificatiilor, preturile atrag destul de mult un utilizator care doreste o experienta optima pentru a citi o carte sau a viziona un film, mai ales ca bateriile promit autonomii impresionante. Cat despre disponibilitate, momentan nu avem informatii privind aparitia pe piata din Romania, dar cu siguranta le vom vedea in ofertele retailerilor.