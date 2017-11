Evolio X-Go Pro Review: Transport urban alternativ, eficient si placut!

De vreo doi ani de zile, de cand a inceput aceasta moda a trotinetelor in mediul urban din Europa (inclusiv in marile orase de la noi), ma aflu si eu printre posesorii unui astfel de vehicul electric de transport si agrement. A mea e nu e electrica, astfel ca in momentul in care cei de la Evolio au anuntat ca au lansat pe piata gama de trotinete electrice X-Go, mi-am zis ca trebuie sa testez neaparat una, sa vad care e diferenta intre a da din picioare toata ziua si a circula prin oras fara prea multe efort fizic (fara sa transpiri in primul rand, daca alegi sa mergi la lucru cu ea).

Zis si facut. De cateva saptamani detin o trotineta Evolio X-Go Pro. Am ales varianta X-Go Pro, pentru ca, capacitatea baterie este de doua ori mai mare, astfel ca si distanta pe care o poti parcurge cu trotineta electrica X-Go Pro se dubleaza. Dar despre partea tehnica ceva mai tarziu in acest review.

Design

Cadrul trotinetei X-Go Pro este construit dintr-un aliaj de aluminiu si cantareste doar 8 kilograme, dar poate sustine o greutate de pana la 90 de kilograme. Ca reper, trotineta mea mecanica cantareste putin peste 7 kilograme, deci modelul electric de la Evolio, e la fel de la indemana ca si o trotineta clasica fiind astfel perfecta pentru drumurile pe care le faci zilnic (la lucru, la scoala, la mall etc). Mai mult de atat, este usor de depozitat deoarece este pliabila, astfel ca nu ocupa mult spatiu (ocupa atat de putin spatiu incat la lucru o puteti depozita sub birou), iar plierea se efectueaza simplu prin apasarea manetei amplasate la imbinarea platformei pe care te asezi cu picioarele si furca rotii fata.

Trotineta va este livrata intr-o cutie de carton iar asamblarea ei nu va va lua mai mult de 15-25 de minute, deoarece nu aveti de montat decat ghidonul (bara metalica) pe care vin introduse mansoanele cauciucate pentru o priza mai buna (acestea vin montate prin rotire fortata pe bara metalica). Tot pe aceasta bara metalica care e, de fapt, ghidonul trotinetei X-Go Pro, vin insurubate acceleratia si frana (mare atentie cum le montati si insurubati pe acestea pe ghidon, va atentionez deoarece eu le-am montat invers prima data si a trebuit sa le desfac, sa le scot de pe bara metalica si sa le montez din nou prin insurubare in pozitia corecta).

Rotile trotinetei electrice X-Go masoara 5.5″ in diametru si sunt realizate din materiale solide.

Hardware

Partea electrica a trotinetei este formata din motorul electric de 250 W integrat in roata frontala si bateria din interiorul cadrului acesteia. Motorul are trei trepte de viteza: normal, mediu si maxim (viteza maxima atinsa este de 15-18 km/h in functie suprafata pe care rulati cu ea. In testele mele am atins o viteza maxima de 16 km/h pe drumurile din oras si am putut urca pe pante inclinate la un unghi de 20 de grade. De altfel, Evolio recomanda aceasta trotineta pentru deplasari pe distante scurte si medii. Bateria de 8.8 Amperi/ora ofera o autonomie de pana la 18-20 kilometri de parcurs.

Plecarea de pe loc se face foarte simplu prin apasarea “pedalei” de acceleratie cu ajutorul degetului mare de la mana, o miscare naturala pe care o efectuezi in timp ce ti ghidonul in maini. Misto e ca poti accelera treptat sau brusc, acelasi lucru e valabil si in cazul sistemului de franare electric. Mare atentie la inceput pana va obisnuiti cu trotineta, sa nu picati cu ea din cauza unei accelerari sau franari prea bruste. In momentul cand apesi pedala de acceleratie simti usor cum te trage dupa ea trotineta — “te baga in sa/scaun,” mai ales daca pleci de pe loc direct din viteza a treia. Viteza de deplasare nu e una ultra-rapida. Nu poti depasi un biciclist cu ea daca la asta va ganditi, dar e suficient de rapida cat sa va deplasati pe in ritm normal prin oras, dar nu in graba.

Rotile dispun de un sistem de franare EABS (integrat in roata din fata), dar dispune si de un sistem manual de franare (cu piciorul) pe roata din spate. Practic, apesi cu piciorul pe aripa rotii de pe spate pentru a frana. Singurul lucru de care m-am temut la aceste roti, e ca nu dispun de suspensii si ca ar putea afecta experienta de deplasare, insa nu prezinta o problema decat daca ai de gand sa urci sau sa sari borduri cu ea in viteza, ceva ce nu va recomand sa faceti. Indicat e sa opriti si sa o ridicati in mana pana treceti de bordura, ca apoi sa va urcati inapoi pe ea si sa va continuati drumul.

Trotineta X-Go Pro vine de asemenea cu un sistem de protectie la supradescarcare, protectie la supraincarcare, protectie la temperatura si protectie in caz de scurt circuit.

In plus, dispune si de un far LED frontal care pe langa faptul ca iti permite sa te deplasezi cu trotineta si pe timp de noapte, are si rol estetic. Farul e simplu de utilizat, apesi un buton aflat deasupra de far (in fata ghidonului).

Trotineta dispune si de un computer de bord cu display digital LED cu iluminare de tip backlit, ecran pe care sunt afisate in timp real informatii utile despre: viteza cu care te deplasezi, distanta totala parcursa, nivelul de incarcare al bateriei si treapta de viteza in care te afli (1,2 sau 3).

Concluzie

In cazul in care va doriti un model de trotineta electrica pentru deplasarea prin oras si nu una de divertisment (plimbari in jurul blocului din cartier), atunci va recomand modelul Pro testat de mine si nu modelul X-Go standard chiar daca va costa 200-300 lei in plus, deoarece are o capacitate dubla a baterie si permite o deplasare de pana la 18-20 kilometri (dublul distantei) inainte ca bateria trotinetei sa necesite reincarcarea. Aceasta deoarece dureaza minim 3 ore pana bateria se incarca de la 0 la 100%. Personal am ramas placut impresionat de autonomia bateriei si de sistemul de accelerare/franare al trotinetei. De asemenea, e de apreciat faptul ca are inclus si un far LED pentru deplasarile pe timp de noapte (imaginati-va o plimbare vara pe inserat, cand e racoare)

Evolio X-Go Pro poate fi achizitionata la pretul de 1.599 lei din magazinele producatorului (din toata tara) si de pe site-ul lor online, in timp ce varianta standard X-Go (ideala pentru copii) costa 1.199 lei in aceasta perioada din an cu reduceri de Black Friday.