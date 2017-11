Lacomi dupa profit operatorii telecom arunca cu oferte fara logica!

Saptamana aceasta operatorii telecom au profitat (sau nu) de “sarbatoarea” intitulata Black Friday, pentru a se intrece in oferte de servicii mobile care mai de care mai ilogice (spunem noi), in incercarea de a atrage clienti in retelele lor de telefonie mobila. De ce spunem ilogice? Pentru ca nu au sens si o sa va explic si de ce nu au.

Sa luam oferta lor de Black Friday in care este inclus un telefon mobil Samsung Galaxy S8 si pe care il poti avea de la 1 leu dar numai cu un abonament de 90 de euro / luna (adica, peste 400 lei).

Bun! Acum ca avem exemplul dat, sa va explic de ce nu vad dram de logica in aceasta oferta creata de operatorii telecom.

Luam un roman ce isi doreste un S8 si isi permite rata acceea de 90 euro (400 lei). Pai, cat de prost sa fie romanul nostru, sa plateasca luna de luna 90 de euro (peste 400 lei) doar ca sa detina un Galaxy S8, cand poate plati o singura data pe prima luna acelasi avans de 90 euro pe Galaxy S8 si contracta un abonament cu 21 de euro mai ieftin, astfel ca in loc sa plateasca lunar peste 400 lei abonamentul timp de 2 ani de zile, va plati doar 69 euro in cele 24 de luni de contract. Asta in cazul cel mai fericit pentru operatorii telecom si in cazul in care romanul nostru e chiar naiv sa semneze un astfel de contract.

Mai mult de atat, de ce sa apelezi la un abonament telecom pentru a lua un Galaxy S8, daca numarul total al Gigabytes-ilor de net mobil si a minutelor incluse in abonament nu bat ofertele la cartela pre pay a caror pret este mult mai mic? Cand poti sa achizitionezi telefonul S8 la liber si in rate lunare de maxim 190 lei pe luna dintr-un magazin de retail. Desigur, ca si in retail te legi la cap 2 ani de zile, probabil, de un contract de credit pentru acele rate, insa nu platesti dublu in fiecare luna doar pentru ca iti doresti un telefon premium cum e Samsung Galaxy S8, nu-i asa? In plus si in teorie, de restul de bani ramasi din cei 400 lei / luna cat cer operatorii telecom in oferta lor de Black Friday, romanul nostru poate face multe alte lucruri in fiecare luna, printre care sa manance o pizza.

Si atunci, care e logica operatorilor telecom, a angajatilor lor care pun pe hartie astfel de oferte cu care nu ai putea pacali nici macar un copil care a invatat aritmetica la scoala?