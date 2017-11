Nokia 6 Review – Cel mai bun telefon mid-range?

Nokia 6 Review

Dupa lansarea telefonului Nokia 6 din prima partea a acestui an, noii detinatori de licenta pe brandul Nokia, HMD Global, ne-au anuntat ca telefonul va fi disponibil global (inclusiv in Romania) alaturi de telefoanele Nokia 3 si Nokia 5. Primele doua au ajuns intre timp si la noi la redactie pentru un review, Nokia 6 putand fi, de altfel, clasat ca unul dintre cele mai bun telefoane mid-range luand in considerare raportul calitate pret.

Asa ca in minutele urmatoare va voi prezenta detalii despre experienta mea de utilizare avuta cu telefonul Nokia 6.

Aspect / Afisaj

Design-ul lui Nokia 6 pot spune ca arata premium, dupa cum o sugereaza si un slogan de-al companiei “Conceput pentru perfectiune, constuit sa dureze“. Beneficiind de o carcasa metalica ce ii ofera un look de top si un ecran putin curbat la margini, ai impresia ca tii in mana un telefon de inalta clasa si nu un telefon mid-range.

Construit dintr-un aliaj de aluminiu si cu marginile putin ascutite (pentru unii poate prezenta un usor disconfort), pot spune ca sunt realizate cu un scop util acela de a avea un grip al telefonului mai bun, in asa fel incat sa nu iti alunece din mana.

Avand un ecran generos de 5,5 inch cu o rezolutie de 1.920 x 1.080 px si o rata a aspectului de 16:9, panoul de tip IPS LCD dispune de culori vii, astfel ca arata destul de bine indiferent de ce imagine e afisata pe acest ecran protejat, bineinteles, de un strat de sticla Gorilla Glass 3 ce-i asigura o protectie mai buna ecranului.

Pe durata testarii acestui telefon, pot spune ca am fost surprins de luminozitatea ecranului. Expus la soare, textul afisat pe display-ul telefonului este lizibil, adica, face fata fara niciun fel de problema.

Telefonul are o forma putin cam alungita cu o dimensiune de 154 x 75.8 mm datorita partii de sus unde se afla speaker-ul telefonului, camera selfie si senzorul de lumina, cat si partii de jos unde se afla butonul Home, avand un senzor de amprente integrat destul de bun. Senzorul recunoaste foarte rapid amprentele scanate, iar butoanele tactile de meniu raspund la fel de rapid, dar cine s-ar plange de acest lucru fiind un telefon cu sunet surround cu un sistem Dolby Atmos de o calitate audio captivanta.

Hardware

Cei de la HMD Global si-au dorit sa iasa in evidenta cu telefoane de top (in ceea ce priveste constructia lor) inca de la inceputul preluarii brandului Nokia, cat si cu specificatii adecvate unei experiente de utilizare bune, adica, exact ceea ce si-ar dori oricare utilizator de la un smartphone cu Android.

Acest Nokia 6 vine cu chipsetului Qualcomm Snapdragon 430, ce este dotat cu un procesor octa-core tactat la frecventa 1.4 GHz si un accelerator grafic Adreno 505, chipset conceput pentru o durata excelenta a bateriei si performanta grafica imbunatatita. Telefonul vine cu 3 GB RAM si cu un spatiu de stocare de 32 de GB sau varianta cu 4 GB RAM si cu un spatiu de stocare de 64 de GB + ca ambele versiuni dispun de slot pentru extinderea spatiului de stocare cu un card micro SD prin sistemul Hybrid in care poti introduce 2 SIM-uri (slot dual SIM) sau poti introduce un SIM si un card micro SD in functie de necesitatiile utilizatorului.

Rezultatul testelor benchmark arata un scor de 47.050 de puncte in aplicatia AnTuTu, si 2.847 puncte la multi-core si 664 puncte single-core in aplicatia Geekbench 4, reusind chiar un scor multi-core peste cel al telefonului OnePlus 2.

Telefonul se mai remarca prin sistemul audio Atmos Dolby care ofera un sunet diferit de telefoanele din acelasi segment de piata, reusind sa ma surprinda placut in timp ce ascultam muzica de pe telefon.

Software

In ceea ce priveste software-ul telefonul vine cu versiunea de Android 7.1.1 (Nougat curat), insa deja este disponibil un update de software la versiunea 7.1.2, imbunatatind astfel autonomia bateriei, cat si fluiditatea acestui sistem.

In perioada testeleor efectuate am instalat intentionat pe telefon diferite aplicatii pentru a vedea cum se comporta el cand sunt mai multe aplicatii instalate in memoria sa interna si se pare ca a trecut cu brio acest test. Ba chiar pot spune ca sunt multumit de modul cum se misca acest telefon, nu are lag si nici bug-uri de sistem.

Camera

Echipat cu o camera performanta de 16 MP cu apertura f/2.0 si functii precum phase detection cu autofocus si blit dual-LED (dual tone), cei de la HMD Global au decis sa adauge o camera performanta pe un telefon mid-range, reusind sa scoata din acest telefon imagini sharp / culori naturale, insa pentru inceput stau ok la aceasta parte chiar daca nu par sa fie atat de vibrante culorile, cum sunt pe alte telefoane concurente de pe piata. Pot spune ca la pretul cerut sunt multumit de aceasta camera foto care poate filma la rezolutie Full HD in 30 fps-uri, cat si in slow motion 2x insa cu rezolutia micsorata la 480p.

Pe camera secundara vorbim de un senzor de 8 MP cu apertura f/2.0 si autofocus care a reusit sa scoata selfie-uri destul de bune.

Baterie

Sunt tare bucuros sa ma tot joc pe el o zi intreaga, de la a viziona diferite video-uri pe Youtube, a ma destinde cu niste jocuri cu o grafica inalta si a asculta muzica oferita prin acel sistem Atmos Dolby despre care v-am spus mai devreme si tot sa mai storc putina baterie pana seara tarziu, prin a sta si a socializa pe diferite retele de socializare.

Bateria are o capacitate de 3.000 mAh. Producatorii au inceput sa implementeze baterii cu capacitate tot mai mare inclusiv pe telefoane a caror pret e pentru mai toate buzunarele, baterii ce te tin o zi intreaga la o utilizare intensa.

Aceasta baterie iti ofera un timp de convorbire de pana la 18 ore, 768 de ore in modul stand-by si pana la 22 de ore de ascultat continuu muzica preferata.

Concluzie

Dupa parerea mea telefonul Nokia 6 este un mid-range de succes avand in vedere configuratia oferita, cat si calitatea produsului cu al sau body din aluminiu si ecranul full HD. Nu mai spun de sistemul Dolby Atmos de care va tot amintesc, si insist sa o fac deoarece am fost impresionat de calitatea sunetului redat.

Telefonul are un design atragator cu muchii putin cam ascutite, insa daca ar fi beneficiat si de margini subtiri in zonele in care sunt amplasate difuzorul si butonul Home ar fi fost perfect deoarece marginile respective sunt putin prea groase pentru gustul meu.

Din punctul meu de vedere, dupa aceasta perioada de teste efectuate pe telefonul Nokia 6, pot spune ca sunt multumit de el.

Pe final concluzionam ca telefonul este atragator, performant, barbatesc estetic vorbind si cu un sistem curat si fluent, astfel ca pot spune ca isi merita banii.