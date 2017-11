Telefoanele Galaxy S9 si S9 Plus, sosesc in aproximativ 3 luni cu tehnologie premium

Cu toate ca e foarte devreme sa discutam la modul serios despre designul real al telefoanelor Galaxy S9 de anul viitor, mai sunt putin peste 3 luni de zile pana la Mobile World Congress 2018 (luna martie 2018), perioada din an in preajma careia Samsung Electronics se pregateste, de obicei, de lansarea telefoanelor de top din gama Galaxy S.

Telefoanele Galaxy S9 si S9 Plus

Stim deja ca telefoanele Galaxy S9 si S9 Plus vor beneficia de noile procesoare Snapdragon 845 si Exynos 9810, si ne asteptam sa dispuna de cel putin 6GB memorie RAM, precum si de o carcasa din sticla cu rama metalica cu rezistenta la apa si praf, astfel ca nu vor dispune de mufa jack de 3.5mm, ci vor adopat portul USB-C incluzand in pachetul un adaptor pentru casti. Telefoanele vor rula sistemul de operare Android 8.1 Oreo cu o versiune noua a interfetei grafice TouchWiz UX dezvoltata de Samsung.

Pe langa aceste specificatii pe care le putem anticipa inca de pe acum, se mai zvoneste ca telefoanele Galaxy S9 si S9 Plus vor dispune de un senzor pentru amprente / buton Home integrat frontal in partea de jos a display-ului telefonului care ar putea masura 5.8″ in diagonala pe modelul standard, respectiv 6.2″ pe modelul S9 Plus. Acest tip de integrare a fost indelung discutata pe parcursul anului (2017), cand se zvonea ca iPhone X ar putea dispune de un senzor de amprente integrat in displayul AMOLED al telefonului Apple, insa acest lucru nu a fost posibil datorita limitarilor tehnologiei actuale, astfel ca, Apple, a impins aceasta tehnologie spre finalizare pentru anul 2018. Fiindca panourile AMOLED de pe telefonul Apple iPhone Zece e produs de Samsung, nu mare ne-ar fi mirarea ca Samsung sa fie primul producator de telefoane care implementeaza acest tip de tehnologie pe un smartphone inca din primavara lui 2018.

De asemenea, se zvoneste ca telefoanele vor dispune de camere duale atat pe partea din fata (senzori de 12MP), cat si pe spate (senzori de 16MP), desi noi credem ca senzorul de pe spate nu va depasi 12MP.

La final va lasam in compania unei galerii cu imagini conceptuale a ceea ce ar putea fi telefoanele Galaxy S9 si S9 Plus, in 2018. Imaginele au fost create de o serie de concept designeri, ceea ce inseamna ca designul final dezvoltat de Samsung Electronica nu va arata asa, dar poate fi unul apropiate de ceea ce vedem aici.

Pareri?