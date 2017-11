Galaxy S9 SM-G960F cu procesor Exynos 9810, apare intr-un rezultat benchmark

Samsung Electronics lucreaza deja in secret la dezvoltarea noului flagship Galaxy S9 pentru anul viitor, astfel ca incep sa apara tot felul de informatii la nivel de zvon despre acest mult-asteptat telefon.

Galaxy S9 va fi echipat cu doua variante de procesor in functie de regiune (piata unde telefonul va fi comercializat). De exemplu, americanii, de obicei, primesc an de an de la Samsung modelul flagship cu procesor Qualcomm Snapdragon in timp ce europenii si asiaticii primesc versiunea cu procesor Exynos. Nici in 2018 nu va fi diferit, astfel ca, in Europa, va ajunge modelul cu chipset Exynos 9810, model zarit recent intr-o listare benchmark pe site-ul Geekbench, unde modelul Samsung SM-G960F apare cu un scor care bate modelul Galaxy S8, dar nu trece peste cel al telefonului iPhone X.

In plus, listarea aceasta ne confirma ca Galaxy S9 va dispune de 4GB memorie RAM si ca va rula Android Oreo. Restul specificatiilor cheie despre care se vorbeste in acest moment, este panoul AMOLED care ar putea integra un senzor pentru amprente chiar in display, camere foto duale atat pe partea frontala, cat si pe spate (un zvon mai putin credibil), nu va dispune de mufa jack de 3.5mm si ne asteptam sa integreze o baterie cu o capacitate ceva mai mare.

Telefoanele Galaxy S9 si S9 Plus vor debuta in primava anului viitor (peste aproximativ 3 luni de zile), ori la Mobile World Congress 2018 in Barcelona, ori la cateva saptamani dupa acest mare eveniment.

