Specificatiile telefonului Honor V10 si designul sau, dezvaluite inainte de lansare

Peste o saptamana (28 noiembrie), Huawei va lansa in China telefonul de nivel mediu Honor V10, eveniment urmat o saptamana mai tarziu de lansarea  globala ce va avea loc la Londra, pe 5 decembrie.

Pana la anuntul oficial al companiei chineze, atat specificatiile telefonului Honor V10, cat si designul sau au fost dezvaluite de autoritatea de brevetare a gadgeturilor din China. Astfel, aflam ca modelul Huawei Honor V10 va arata ca un iPhone din generatiile 6, 7 si 8, dar cu un display FullView, cu aspect 18:9 care conform sursei va masura 6″ in diagonala. Rezolutia ecranului V10 este 1.080 x 2.160 (Full HD+). Telefonul este echipat cu puternicul procesor Kirin 970, cu 6GB memorie RAM si 64 / 128 GB memorie interna.

Pe spatele telefonului sunt amplasate camera foto duala cu senzori de 16MP + 20MP si senzorul de amprente, iar pe partea din fata o camera cu un singur senzor de 13MP.

Specificatiile telefonului Honor V10 vor include si noua interfata grafica Emotion UI v8.0, iar dedesubt sistemul de operare Android, versiunea 8 (Oreo), la fel ca pe telefonul Mate 10.

In ceea ce priveste pretul telefonului Huawei Honor V10, se zvoneste, ca nu ar depasi 450 Euro in Europa, insa nu se stie cu exactitate cand va fi disponibil in oferta operatorilor telecom sau in magazinele retail de la noi. Totusi, credem ca va fi disponibil in prima parte a lunii decembrie, pentru ca lumea sa il poata achizitiona inainte de Craciun.