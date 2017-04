iPhone 8 cu Touch ID montat pe spate si senzorii camerei amplasati vertical?

Se zvoneste ca anul acesta Apple va lansa 3 modele de iPhone, printre care si iPhone 8 cu un ecran mult mai mare edge-to-edge. Pe cate de impresionant suna un asfel de iPhone, pe atat de problematic pare sa fie pentru producatorul american, care s-ar confrunta cu probleme de integrare a senzorului pentru amprente, Touch ID, in ecranul OLED al viitorului iPhone. Dar, cel putin, utilizatorii ar putea beneficia de un iPhone cu o baterie cu capacitate mai mare si, implicit, un gadget cu o autonomie mai mare de functionare pana sa necesite reincarcarea acesteia.

Revenind la problema Touch ID-ului, se vorbeste, despre trei solutii pe care Apple le-ar putea adopta pentru a rezolva problema acestui senzor de amprente:

Prima dintre ele si cea mai putin probabila, ar fi sa renunte cu totul la integrarea unui senzor de amprente pe iPhone 8, ramanand sa integreze numai sistemul biometric de recunoastere a fetei utilizatorului.

A doua varianta ar fi ca, senzorul Touch ID, sa fie mutat pe spatele telefonului, optiune sugerata si de o schita impartasita online saptamana aceasta, dar care nu poate fi confirmata ca fiind autentica. Varianta care nu ar fi tocmai potrivita si la indemana utilizatorului. Insa aici putem lua exemplul celor de la Samsung, care au lansat Galaxy S8 cu senzorul de amprente pozitionat usor ciudat pe spatele telefonului, in dreptul camerei foto.

A III-a si utlima varianta, ar fi ca Apple sa intarzie lansarea telefonului iPhone 8 pana la rezolvarea acestei probleme a Touch ID-ului.

O alta modificare destul de importanta ar fi amplasarea senzorilor camerei principale (de pe spate) in pozitie verticala in loc de orizontal, cum sunt amplasati senzorii in acest moment pe modelele iPhone 7 si 7 Plus (vezi foto sus).

Interesant de aflat ce decizii va lua Apple in urmatoarele luni.

Voi ce parere aveti despre posibilitatea ca iPhone 8 sa adopte una din cele trei variante de solutii mentionate mai sus?