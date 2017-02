Huawei P9 ales smartphoneul anului 2016, in Europa [Premiile EISA]

Ca in fiecare an, in aceasta perioada are loc decernarea premiilor prestigioasei organizatii – Asociatia Europeana de Imagine si Sunet (EISA), premii ce se acorda producatorilor pentru recunoasterea inovatiei in domeniul electronicelor europene de larg consum. Si cum cea mai importanta categorie este sectiunea ‘Best Mobile Device’, iata care sunt castigatorii editiei din 2016.

Cel mai important premiu, cel pentru ‘Smartphone-ul anului in Europa‘, a fost castigat al doilea an la rand de catre Huawei Consumer Business Group (BG) cu al lor model varf de gama Huawei P9, premiul fiind castigat si anul trecut de catre compania chineza cu modelul P8.

Premiul pentru cel mai apreciat ‘Smartphone de buget in Europa‘ (raport calitate/pret), a revenit companiei CoolPad cu al sau CoolPad Torino (pret 200$).

HTC a castigat premiile pentru cel mai ‘Avansat Smartphone European‘ cu modelul HTC 10, respectiv premiul pentru ‘Casca de realitate virtuala 2016-2017‘ cu modelul de casca VR – HTC Vive.

LG Electronics a castigat premiul pentru cel mai ‘Indraznet Design‘ al unui smartphone cu al sau smartphone G5, iar Samsung Electronics a cucerit premiul pentru ‘Smartphoneul cu cea mai buna camera foto’ cu al lor Galaxy S7 / S7 Edge.

Pentru mai multe informatii despre EISA, precum si lista completa cu castigatorii galei, gasiti informatii atat mai jos, cat si pe site-ul oficial al organizatiei.